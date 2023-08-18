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Англия. Чемпионшип

​«Арсенал» отдал вратаря в аренду официально

18 Августа 2023 • 15:47 Комментировать
Лестер
...
Кардифф Сити
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Голкипер Алекс Рунар Рунарссон покинул «Арсенал». Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, 28-летний футболист перебрался в «Кардифф Сити» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Отметим, что Рунарссон уходит из «Арсенала» в аренду третий год подряд. Ранее он проводил сезоны в бельгийском «Левене» и турецком «Антальяспоре».

«Кардифф Сити» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. После двух сыгранных туров «лазурные птицы» имеют только один зачётный балл в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
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