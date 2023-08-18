Голкипер Алекс Рунар Рунарссон покинул «Арсенал». Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, 28-летний футболист перебрался в «Кардифф Сити» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Отметим, что Рунарссон уходит из «Арсенала» в аренду третий год подряд. Ранее он проводил сезоны в бельгийском «Левене» и турецком «Антальяспоре».

«Кардифф Сити» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. После двух сыгранных туров «лазурные птицы» имеют только один зачётный балл в своём активе.