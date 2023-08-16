«Бешикташ» подписал Рашицу

Стамбульский «Бешикташ» подписал правого вингера из Косово Милота Рашицу. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, сроки соглашения игрока с «орлами» пока не раскрываются.

До этого права на 27-летнего игрока атаки принадлежали клубу английского Чемпионшипа – «Норвичу». В составе «канареек» Рашица оказался летом 2021 года, когда перебрался в клуб из бременского «Вердера». Именно в Германии балканцу удалось впервые громко заявить о себе на европейской арене.

Отметим, что косовар уже провёл прошлый сезон в Стамбуле, однако выступал за другой турецкий топ-клуб – «Галатасарай». В составе «львов» он стал чемпионом страны. Забил шесть голов и отдал семь ассистов в 30 официальных матчах.

«Бешикташ» по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром чемпионата Турции.