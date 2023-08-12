«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по защитнику «Саутгемптона»

Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап может вернуться в Германию.

В подписании 21-летнего футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», уже начавшая работу над трансфером. По данным журналиста Патрика Бергера, руководство «шмелей» ведёт продвинутые переговоры по центрбеку «святых», оценённому экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро.

Амель Белла-Кочап отыграл 26 матчей за «Саутгемптон» в момента прихода в клуб летом прошлого года. Ранее футболист представлял цвета «Бохума». В активе защитника также два появления на поле в составе национальной сборной Германии.