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Англия. Чемпионшип

«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по защитнику «Саутгемптона»

12 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Плимут
...
Саутгемптон
19.08 14:30

Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап может вернуться в Германию.

В подписании 21-летнего футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», уже начавшая работу над трансфером. По данным журналиста Патрика Бергера, руководство «шмелей» ведёт продвинутые переговоры по центрбеку «святых», оценённому экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро.

Амель Белла-Кочап отыграл 26 матчей за «Саутгемптон» в момента прихода в клуб летом прошлого года. Ранее футболист представлял цвета «Бохума». В активе защитника также два появления на поле в составе национальной сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Боруссия Дортмунд Амель Белла-Кочап трансферы футбола - лето 2023
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