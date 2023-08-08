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Англия. Чемпионшип

Бывший конкурент Дзюбы в турецком клубе перешёл в «Антальяспор»

08 Августа 2023 • 17:14 Комментировать
Трабзонспор
...
Антальяспор
11.08 21:00

Конголезский центрфорвард Бритт Ассомбалонга снова стал игроком клуба чемпионата Турции – «Антальяспора». О пополнении атаки сообщает пресс-служба его новой команды, с которой он подписал годичный контракт будучи свободным агентом.

В турецкую Суперлигу футболист вернулся из Англии, где в Чемпионшипе последние полгода защищал цвета родного «Уотфорда». Ранее свыше полутора лет играл в чемпионате Турции за «Адана Демирспор», осенью 2022 года выступал за команду вместе с российским нападающим Артёмом Дзюбой и был его конкурентом за место в основе.

Ранее в карьере нападающего были такие клубы как «Ноттингем Форест», «Мидлсбро», «Питерборо» и «Саунтэнд».
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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Антальяспор Бритт Ассомбалонга трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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