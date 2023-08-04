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Англия. Чемпионшип

Хаджи Райт перешёл в «Ковентри», зимой им интересовался «Локомотив» официально

04 Августа 2023 • 21:35 Комментировать
Лестер
...
Ковентри
06.08 14:00

Американский центрфорвард Хаджи Райт стал игроком клуба английского Чемпионшипа – «Ковентри». О переходе футболиста сообщает клубная пресс-служба, по данным Transfermartk сумма сделки между «Антальяспором» и британской командой составила 9 млн евро, стороны подписали трёхлетний контракт.

Райту 25 лет, он провёл в середняке чемпионата Турции два последних года профессиональной карьеры. В минувшем сезоне в рамках турецкой Суперлиги форварду удалось забить 15 голов и оформить три голевых передачи.

Отметим, что минувшей зимой Райтом, по слухам, интересовался московский «Локомотив».

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