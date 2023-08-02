«Саутгемптон» на страницах своего официального сайта объявил о том, что защитник Дуе Чалета-Цар переходит в «Лион». Клуб Лиги 1 взял в аренду 26-летнего футболиста сборной Хорватии на сезон 2023/2024. «Святые» пожелали защитнику удачи в наступающем сезоне.

Стоит сказать, что Чалета-Цар ранее уже выступал во Франции - за «Марсель» в 2018-2022 годах. Наверняка в дерби «Олимпиков» в Лиге 1 хорвату придётся выслушивать свист в свой адрес со стороны фанатов провансальцев.

Добавим, что «Саутгемптон» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.