Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​Защитник сборной Хорватии перешёл в «Лион» официально

02 Августа 2023 • 21:47 Комментировать

«Саутгемптон» на страницах своего официального сайта объявил о том, что защитник Дуе Чалета-Цар переходит в «Лион». Клуб Лиги 1 взял в аренду 26-летнего футболиста сборной Хорватии на сезон 2023/2024. «Святые» пожелали защитнику удачи в наступающем сезоне.

Стоит сказать, что Чалета-Цар ранее уже выступал во Франции - за «Марсель» в 2018-2022 годах. Наверняка в дерби «Олимпиков» в Лиге 1 хорвату придётся выслушивать свист в свой адрес со стороны фанатов провансальцев.

Добавим, что «Саутгемптон» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Саутгемптон Дуе Чалета-Цар трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
21:47 · Англия. Чемпионшип
​Защитник сборной Хорватии перешёл в «Лион» официально
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» готов продать Че Адамса
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» обсуждает с «Саутгемптоном» переход Сулеманы
15:11 · Англия. Чемпионшип
Игрок сборной Грузии Чакветадзе перешёл в «Уотфорд» на правах аренды официально
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»
01 Августа
22:53 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб отказался от подписания Уорда-Прауса 1
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает трёх полузащитников в качестве альтернативы Кайседо
31 Июля
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
16:21 · Англия. Чемпионшип
Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера
30 Июля
22:48 · Англия. Чемпионшип
Макс Ааронс близок к переходу в «Саутгемптон» слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги вступил в борьбу за Лавиа, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Челси» слухи
29 Июля
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» уверен в подписании Лавиа, на которого также претендует «Челси»
28 Июля
17:24 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Льюис продолжит карьеру в «Уотфорде» официально
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
27 Июля
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить трансферную цель «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем