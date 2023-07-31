Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Марио Гаспар возвращается в Испанию официально

31 Июля 2023 • 18:00 Комментировать

Испанский защитник Марио Гаспар возвращается в родную страну после годичного отъезда в Англию. Следующим клубом в карьере 32-летнего футболиста станет «Эльче», вылетевший по итогам сезона минувшего в Сегунду. Оборонец подписал контракт с новой командой на один сезон.

Марио Гаспар, прежде всего, известен как ветеран «Вильярреала». В 2008 году он выпустился из клубной академии «жёлтой субмарины» и провёл в клубе 14 лет карьеры. Прошлым летом на год перебрался в клуб английского Чемпионшипа – «Уотфорд», однако по итогам прошедшего сезона «шершни» заняли лишь место в середине таблицы турнира и не смогли вернуться в АПЛ.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Эльче Марио Гаспар трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
16:21 · Англия. Чемпионшип
Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера
30 Июля
22:48 · Англия. Чемпионшип
Макс Ааронс близок к переходу в «Саутгемптон» слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги вступил в борьбу за Лавиа, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Челси» слухи
29 Июля
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» уверен в подписании Лавиа, на которого также претендует «Челси»
28 Июля
17:24 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Льюис продолжит карьеру в «Уотфорде» официально
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
27 Июля
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить трансферную цель «Ливерпуля»
26 Июля
18:58 · Англия. Чемпионшип
​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повысил своё предложение по Лавии до 50 миллионов евро
09:35 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Саутгемптона» Мартин: «Лавии не просто справляться со всеми слухами о «Ливерпуле»
25 Июля
22:58 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Межбри может перейти в другой клуб АПЛ слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отправил Сармиенто в аренду в Чемпионшип официально
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказался продавать Уорда-Прауса в клуб АПЛ за 29 млн евро
18:28 · Англия. Чемпионшип
Кабаселе стал игроком «Удинезе» официально
Все новости
Рекомендуем