Испанский защитник Марио Гаспар возвращается в родную страну после годичного отъезда в Англию. Следующим клубом в карьере 32-летнего футболиста станет «Эльче», вылетевший по итогам сезона минувшего в Сегунду. Оборонец подписал контракт с новой командой на один сезон.

Марио Гаспар, прежде всего, известен как ветеран «Вильярреала». В 2008 году он выпустился из клубной академии «жёлтой субмарины» и провёл в клубе 14 лет карьеры. Прошлым летом на год перебрался в клуб английского Чемпионшипа – «Уотфорд», однако по итогам прошедшего сезона «шершни» заняли лишь место в середине таблицы турнира и не смогли вернуться в АПЛ.