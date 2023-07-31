Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера

Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о подписании австрийского защитника «Лидса» Максимилиана Вебера на правах аренды.

Соглашение 25-летнего футболиста с немецким клубом рассчитано до лета следующего года.

В минувшем сезоне Вебер провёл за «Лидс» 19 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 14 миллионов евро.

Отметим, что «Лидс» не смог сохранить прописку в АПЛ по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе. Старт этого турнира запланирован на начало августа.