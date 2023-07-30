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Англия. Чемпионшип

Макс Ааронс близок к переходу в «Саутгемптон» слухи

30 Июля 2023 • 22:48 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
04.08 22:00

Руководство «Саутгемптона» планирует усиление правого фланга обороны перед предстоящим сезоном Чемпионшипа.

По информации издания talkSPORT, «святые» являются фаворитами на подписание Макса Ааронса из «Норвича». Сообщается, что боссы «Саутгемптона» рассматривают молодого англичанина в качестве потенциальной замены для Тино Ливраменто, пропустившего практически весь прошлый сезон Премьер-лиги.

Напомним, что Макс Ааронс является воспитанником «Норвича», проведя 213 матчей в рамках всех состязаний с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 16 миллионов евро.

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Саутгемптон Норвич Макс Ааронс трансферы футбола - лето 2023
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