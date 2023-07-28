Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб

Защитник «Лестера» Тимоти Кастань продолжает продвигать идею своего ухода. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгийский фуллбек лично попросил у руководства продать его этим летом.

Напомним, в услугах Кастаня в данный момент заинтересован туринский «Ювентус», но «старая синьора» готова взять футболиста только в аренду с возможностью выкупа. Итальянская команда пока не готова удовлетворить финансовые требования «Лестера».

Кастань хочет покинуть «лис», так как не желает выступать во втором дивизионе Англии после вылета команды из Премьер-лиги. Игрок перешёл в «Лестер» летом 2020 года из «Аталанты».