Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб

28 Июля 2023 • 09:36 Комментировать

Защитник «Лестера» Тимоти Кастань продолжает продвигать идею своего ухода. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгийский фуллбек лично попросил у руководства продать его этим летом.

Напомним, в услугах Кастаня в данный момент заинтересован туринский «Ювентус», но «старая синьора» готова взять футболиста только в аренду с возможностью выкупа. Итальянская команда пока не готова удовлетворить финансовые требования «Лестера».

Кастань хочет покинуть «лис», так как не желает выступать во втором дивизионе Англии после вылета команды из Премьер-лиги. Игрок перешёл в «Лестер» летом 2020 года из «Аталанты».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лестер Тимоти Кастань трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
27 Июля
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить трансферную цель «Ливерпуля»
26 Июля
18:58 · Англия. Чемпионшип
​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повысил своё предложение по Лавии до 50 миллионов евро
09:35 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Саутгемптона» Мартин: «Лавии не просто справляться со всеми слухами о «Ливерпуле»
25 Июля
22:58 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Межбри может перейти в другой клуб АПЛ слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отправил Сармиенто в аренду в Чемпионшип официально
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказался продавать Уорда-Прауса в клуб АПЛ за 29 млн евро
18:28 · Англия. Чемпионшип
Кабаселе стал игроком «Удинезе» официально
05:23 · Англия. Премьер-лига
Массенжо отказался от перехода из Лиги 2 в АПЛ
03:53 · Англия. Чемпионшип
Исмаила Сарр стал игроком «Марселя» официально
24 Июля
07:50 · Англия. Чемпионшип
Де Норре перейдёт в «Миллуолл» слухи
06:35 · Англия. Чемпионшип
Вебер близок к переходу в мёнхенгладбахскую «Боруссию»
23 Июля
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Лавиа до конца месяца
18:06 · Англия. Премьер-лига
Харви Барнс – игрок «Ньюкасла» официально
Все новости
Рекомендуем