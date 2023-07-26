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Англия. Чемпионшип

​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии

26 Июля 2023 • 18:58 Комментировать

Защитник Дуе Чалета-Цар близок к смене клубной прописки. Как сообщает на своих страницах Relevo, 26-летний игрок сборной Хорватии переходит из «Саутгемптона» в «Лион». «Ткачи» заплатят за Чалету-Цара 5 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к футболисту проявлял «Бетис», но испанцы не потянули финансовые запросы «Саутгемптона».

Стоит сказать, что Дуе Чалета-Цар уже выступал во Франции. В 2018-2022 годах хорват представлял «Марсель».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Саутгемптон» понизился в классе, вылетев из Премьер-лиги в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Саутгемптон Дуе Чалета-Цар трансферы футбола - лето 2023
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