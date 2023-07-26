​«Лион» подпишет игрока сборной Хорватии

Защитник Дуе Чалета-Цар близок к смене клубной прописки. Как сообщает на своих страницах Relevo, 26-летний игрок сборной Хорватии переходит из «Саутгемптона» в «Лион». «Ткачи» заплатят за Чалету-Цара 5 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к футболисту проявлял «Бетис», но испанцы не потянули финансовые запросы «Саутгемптона».

Стоит сказать, что Дуе Чалета-Цар уже выступал во Франции. В 2018-2022 годах хорват представлял «Марсель».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Саутгемптон» понизился в классе, вылетев из Премьер-лиги в Чемпионшип.