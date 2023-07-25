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Англия. Чемпионшип

Исмаила Сарр стал игроком «Марселя» официально

25 Июля 2023 • 03:53 Комментировать

25-летний вингер национальной сборной Сенегала Исмаила Сарр перешёл из английского «Уотфорда» во французский «Марсель». Об этом «южане» объявили на своём официальном сайте.

Спортсменом был подписан контракт на пять лет. По данным L’Équipe, сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

С момента перехода из «красно-чёрной» команды «Ренн» в коллектив «шершней» в 2019 году Сарр забил 34 гола и сделал 24 результативных передачи в 131 игре, сыгранной во всех соревнованиях в футболке «Уотфорда».

Дополнительно сообщается, что медицинский осмотр футболист прошёл уже в понедельник, 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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