По информации журналиста Саши Тавольери, переговоры между бельгийским клубом «АХ Лёвен» и английским клубом «Миллуолл» по защитнику Касперу Де Норре нахоядтся в завершающей стадии. Ожидается, что в случае успешного прохождения медицинского осмотра бельгийский игрок подпишет трёхлетний контракт с лондонцами.

Де Норре, который в сезоне 2021/22 играл на позиции левого защитника или левого полузащитника, в прошедшем сезоне открыл себя в роли центрального полузащитника. 26-летний игрок провёл свой лучший сезон с точки зрения голов и результативных передач и сыграл важную роль в результатах команды. Сообщается, что он был одним из лучших игроков команды.