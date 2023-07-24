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Англия. Чемпионшип

Де Норре перейдёт в «Миллуолл» слухи

24 Июля 2023 • 07:50 Комментировать

По информации журналиста Саши Тавольери, переговоры между бельгийским клубом «АХ Лёвен» и английским клубом «Миллуолл» по защитнику Касперу Де Норре нахоядтся в завершающей стадии. Ожидается, что в случае успешного прохождения медицинского осмотра бельгийский игрок подпишет трёхлетний контракт с лондонцами.

Де Норре, который в сезоне 2021/22 играл на позиции левого защитника или левого полузащитника, в прошедшем сезоне открыл себя в роли центрального полузащитника. 26-летний игрок провёл свой лучший сезон с точки зрения голов и результативных передач и сыграл важную роль в результатах команды. Сообщается, что он был одним из лучших игроков команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Миллуолл трансферы футбола - лето 2023 АХ Лёвен Каспер Де Норре
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