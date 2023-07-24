Защитник английского «Лидс Юнайтед» Максимилиан Вебер близок к переходу в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах сезонной аренды. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, у Вебера есть пункт в контракте с «Лидсом», который позволяет ему покинуть клуб на правах аренды после вылетела Чемпионшип по итогам прошлого сезона. Защитник не принял участия в предсезонном товарищеском матче с «Монако», поскольку дал понять руководству клуба, что хотел бы уйти. В настоящее время обсуждается вариант подписания полноценного контракта по окончании срока договора аренды.

Спортсмен пополнил ряды «Лидса» лишь в начале этого года, однако не сумел помочь команде спастись от вылета.