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Англия. Чемпионшип

Игрок молодёжной сборной Хорватии выбрал между Бельгией, Англией и Испанией слухи

21 Июля 2023 • 08:32 Комментировать

Как сообщает Het Nieuwsblad, нападающий хорватской «Риеки» и молодёжной сборной Хорватии Матия Фриган определился с выбором следующего клуба в своей карьере.

Игрок делал выбор между английским «Сандерлендом», испанской «Сельтой» и бельгийским «Вестерло». По итогу наиболее настойчивым оказался бельгийский клуб – 20-летний спортсмен пополнит ряды бельгийцев уже в наступающем сезоне, сумма трансфера составит около 5,5 миллионов евро.

Ранее Фриган выступал исключительно за хорватские коллективы, он является воспитанником академии «Риеки», что логично, так как он родился в домашнем для этой команды городе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Сельта Вестерло Риека трансферы футбола - лето 2023 Матия Фриган
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