Как сообщает Het Nieuwsblad, нападающий хорватской «Риеки» и молодёжной сборной Хорватии Матия Фриган определился с выбором следующего клуба в своей карьере.

Игрок делал выбор между английским «Сандерлендом», испанской «Сельтой» и бельгийским «Вестерло». По итогу наиболее настойчивым оказался бельгийский клуб – 20-летний спортсмен пополнит ряды бельгийцев уже в наступающем сезоне, сумма трансфера составит около 5,5 миллионов евро.

Ранее Фриган выступал исключительно за хорватские коллективы, он является воспитанником академии «Риеки», что логично, так как он родился в домашнем для этой команды городе.