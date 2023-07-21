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Англия. Чемпионшип

«Сошо» заблокировал переход молодого таланта в «Сандерленд»

21 Июля 2023 • 04:07 Комментировать

Французский «Сошо» находится на грани банкротства. Проблемы начались после их исключения из Лиги 2. Клуб либо продал ключевых игроков, либо полностью расторгнул контракты. В связи с этим 18-летний испанский форвард Элиезер Майенда попал в трансферный список.

Затем «Сошо» и английский «Сандерленд» договорились о трансфере за сумму более одного миллиона евро с долей от перепродажи 20%. Согласно l’Ést Républicain и L’Équipe, «Сошо» разрешил Майенда совершить экскурсию по объектам клуба из Чемпионшипа в минувшие выходные.

Тем не менее, президент «Сошо» Фрэнки Яу и генеральный директор клуба Самюэль Лоран связались с окружением Майенда, чтобы сообщить ему об отмене трансфера. Попытка клуба найти потенциального покупателя, способного спасти его от банкротства, и стала причиной отмены перехода Майенда в «Сандерленд».

Как стало известно L’Equipe, руководство «Сошо» теперь установило стоимость в 1,5 млн евро за трансфер футболиста молодёжной сборной Испании. Насколько известно французскому изданию, Майенда встречался с руководством клуба, чтобы сообщить им о своём желании расстаться с «Сошо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Сошо трансферы футбола - лето 2023 Элиезер Майенда
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