Защитник «Спортинга» Винагре продолжит карьеру в «Халл Сити»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Винагре продолжит свою карьеру в клубе английского Чемпионшипа – в «Халл Сити». Игрок отправится в Англию в рамках годичного арендного соглашения.

Напомним, что сезон минувший Винагре провёл в клубе Премьер-лиги – ливерпульском «Эвертоне». Однако на его счету всего лишь два проведённых в рамках АПЛ матча.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 млн евро.

Минувший сезон во втором по силе дивизионе Англии «Халл Сити» завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 58 очков.