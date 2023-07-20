Защитник «Спортинга» Винагре продолжит карьеру в «Халл Сити»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Винагре продолжит свою карьеру в клубе английского Чемпионшипа – в «Халл Сити». Игрок отправится в Англию в рамках годичного арендного соглашения.
Напомним, что сезон минувший Винагре провёл в клубе Премьер-лиги – ливерпульском «Эвертоне». Однако на его счету всего лишь два проведённых в рамках АПЛ матча.
Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 млн евро.
Минувший сезон во втором по силе дивизионе Англии «Халл Сити» завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 58 очков.
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