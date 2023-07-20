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Англия. Чемпионшип

«Наполи» и «Торино» интересуются игроком «Лестера» Сумаре

20 Июля 2023 • 06:53 Комментировать

В L’Équipe подтвердили сообщения Foot Mercato о том, что полузащитник «Лестер Сити» Бубакари Сумаре, вероятно, этим летом сменит клубную прописку.

По информации изданий, 24-летний игрок получил предложения от клубов Серии А «Торино» и «Наполи», оба клуба хотели бы оформить переход игрока на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Сам футболист ожидает конкретики, только после этого он сможет принять решение о своём будущем. Прошлым летом «Лестер» был готов продать спортсмена, но запрашиваемая сумма в 20 миллионов евро оттолкнула претендентов.

Ближайший сезон «Лестер» проведёт в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Лестер Наполи Бубакари Сумаре трансферы футбола - лето 2023
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