«Наполи» и «Торино» интересуются игроком «Лестера» Сумаре

В L’Équipe подтвердили сообщения Foot Mercato о том, что полузащитник «Лестер Сити» Бубакари Сумаре, вероятно, этим летом сменит клубную прописку.

По информации изданий, 24-летний игрок получил предложения от клубов Серии А «Торино» и «Наполи», оба клуба хотели бы оформить переход игрока на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Сам футболист ожидает конкретики, только после этого он сможет принять решение о своём будущем. Прошлым летом «Лестер» был готов продать спортсмена, но запрашиваемая сумма в 20 миллионов евро оттолкнула претендентов.

Ближайший сезон «Лестер» проведёт в Чемпионшипе.