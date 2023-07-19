Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА

19 Июля 2023 • 07:58 Комментировать

Клуб Ла Лиги «Альмерия» и команда Чемпионшипа «Блэкберн Роверс» заинтересованы в услугах 24-летнего форварда французского «Лорьяна» Ибраима Коне. Об этом информирует L’Équipe.

Английская команда следит за Коне уже на протяжении нескольких месяцев, что связано с необходимостью перестроить атакующую линию, а вот испанский клуб подключился к борьбе совсем недавно в связи с возможным уходом малийца Эль Билала Туре в «Эвертон».

Зимой прошлого года Коне интересовался «Сочи». Теперь же, если состоится его переход в «Блэкберн Роверс», он может стать одноклубником Арнора Сигурдссона, с 2018 года защищавшего цвета московского ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Блэкберн Лорьян Альмерия Сочи Арнор Сигурдссон Ибраима Коне трансферы футбола - лето 2023 Эль Билал Туре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
07:58 · Англия. Чемпионшип
Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА
18 Июля
22:14 · Англия. Чемпионшип
​«Кардифф Сити» выплатил задолженность по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте
16:18 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» усилился датским голкипером
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед»
17 Июля
20:24 · Англия. Премьер-лига
Бегович – игрок «КПР» официально
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» покупает Апанду у «Челси» — известна сумма сделки слухи
12:07 · Англия. Чемпионшип
«Бетис» арендовал Року у «Лидса» официально
02:03 · Англия. Чемпионшип
Уорд-Праус опозорился в товарищеском матче видео
15 Июля
22:39 · Англия. Чемпионшип
​«Кардифф Сити» объявил о возвращении Ремзи 1 официально
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет приобрести Скотта у «Бристоль Сити» слухи
12:10 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» готов выложить 10 миллионов евро за вратаря «Баварии»
14 Июля
13:12 · Англия. Чемпионшип
Дринкуотер: «Я бы с удовольствием помог «Лестеру» вернуться в АПЛ»
13 Июля
21:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов пригласить Варди слухи
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовится сделать предложение по трансферу Лавии 1
12 Июля
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» объявил о переходе 19-летнего полузащитника «Манчестер Сити» официально
Все новости
Рекомендуем