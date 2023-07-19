Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА

Клуб Ла Лиги «Альмерия» и команда Чемпионшипа «Блэкберн Роверс» заинтересованы в услугах 24-летнего форварда французского «Лорьяна» Ибраима Коне. Об этом информирует L’Équipe.

Английская команда следит за Коне уже на протяжении нескольких месяцев, что связано с необходимостью перестроить атакующую линию, а вот испанский клуб подключился к борьбе совсем недавно в связи с возможным уходом малийца Эль Билала Туре в «Эвертон».

Зимой прошлого года Коне интересовался «Сочи». Теперь же, если состоится его переход в «Блэкберн Роверс», он может стать одноклубником Арнора Сигурдссона, с 2018 года защищавшего цвета московского ЦСКА.