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Англия. Чемпионшип

​«Кардифф Сити» выплатил задолженность по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте

18 Июля 2023 • 22:14 Комментировать

В конце июня ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить «Нанту» оставшиеся два платежа по трансферу Эмилиано Салы. Аргентинский футболист перебирался в валлийский клуб в начале 2019 года, но стал жертвой авиакатастрофы, когда летел в расположение нового клуба.

«Кардифф Сити» на своём официальном сайте сообщил о переводе двух оставшихся платежей по трансферу.

«…и это несмотря на то, что судебное решение об ответственности «Нанта» за аварию ещё не принято. Мы продолжаем работать над тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности. С нетерпением ждём суда в следующем году», - говорится в заявлении «Кардиффа».

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Евро-Футбол.Ру,
Кардифф Сити Нант Эмилиано Сала
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