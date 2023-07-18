«Лестер» усилился датским голкипером

Английский «Лестер» пополнил 22-летний датский голкипер Мадс Хермансен, об этом сообщает пресс-служба «лис». Новичок подписал с клубом контракт на пять ближайших сезонов.

«Лестер» стал всего лишь вторым клубом во взрослой карьере датчанина – он является воспитанником «Брондбю», за который у него насчитывается свыше 70 проведённых матчей. Transfermarkt оценивает сделку по игроку между клубами в 5,8 млн евро.

Напомним, что грядущий сезон «Лестер» проведёт в Чемпионшипе, так как команде не удалось сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона, заняв 18-е место.