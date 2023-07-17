Испанский «Бетис» официально объявил об аренде опорника «Лидса» Марка Роки. Арендное соглашение между клубами по 26-летнему игроку рассчитано на грядущий футбольный сезон.

Рока выступает преимущественно на позиции опорного полузащитника, но может смещаться и в центр. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро. Его контракт с «Лидсом», который вылетел по итогам сезона в Чемпионшип, рассчитан до середины 2026 года.

«Лидсу» хавбек принадлежит с июля прошлого года. Его трансфер из «Баварии» обошёлся «павлинам» в 12 млн евро.

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