Лидер английского «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус известен своим умением исполнять штрафные удары, не чурается он и одиннадцатиметровых ударов. Однако иногда это оборачивается конфузами, как в товарищеском матче его «Саутгемптона» против турецкого «Гёзтепе». Мяч, пущенный им с одиннадцатиметровой отметки, улетел далеко в небеса - даже если бы рядом с воротами стояли бы еще по паре ворот по бокам, Уорд-Праус все равно не забил бы.

Его промах чем-то напомнил неудачу Джона Терри в финальном матче Лиги чемпионов 2008, когда защитник упал перед ударом из-за кочки. Что помешало хорошему, в общем-то, танцору в этот раз, пока что неизвестно.