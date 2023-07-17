Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Уорд-Праус опозорился в товарищеском матче видео

17 Июля 2023 • 02:03 Комментировать

Лидер английского «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус известен своим умением исполнять штрафные удары, не чурается он и одиннадцатиметровых ударов. Однако иногда это оборачивается конфузами, как в товарищеском матче его «Саутгемптона» против турецкого «Гёзтепе». Мяч, пущенный им с одиннадцатиметровой отметки, улетел далеко в небеса - даже если бы рядом с воротами стояли бы еще по паре ворот по бокам, Уорд-Праус все равно не забил бы.

Его промах чем-то напомнил неудачу Джона Терри в финальном матче Лиги чемпионов 2008, когда защитник упал перед ударом из-за кочки. Что помешало хорошему, в общем-то, танцору в этот раз, пока что неизвестно. 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
02:03 · Англия. Чемпионшип
Уорд-Праус опозорился в товарищеском матче видео
15 Июля
22:39 · Англия. Чемпионшип
​«Кардифф Сити» объявил о возвращении Ремзи 1 официально
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет приобрести Скотта у «Бристоль Сити» слухи
12:10 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» готов выложить 10 миллионов евро за вратаря «Баварии»
14 Июля
13:12 · Англия. Чемпионшип
Дринкуотер: «Я бы с удовольствием помог «Лестеру» вернуться в АПЛ»
13 Июля
21:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов пригласить Варди слухи
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовится сделать предложение по трансферу Лавии 1
12 Июля
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» объявил о переходе 19-летнего полузащитника «Манчестер Сити» официально
20:32 · Англия. Чемпионшип
​Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити»
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» пытается убедить полузащитника «Челси» присоединится к клубу на правах аренды
11:25 · Англия. Чемпионшип
Родриго Морено переходит в клуб из Катара
07:56 · Англия. Чемпионшип
Бегович переходит в клуб Чемпионшипа
11 Июля
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется закрыть сделку по Харви Барнсу на этой неделе
10 Июля
15:44 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды
08 Июля
15:37 · Англия. Чемпионшип
​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте
Все новости
Рекомендуем