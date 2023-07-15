Полузащитник Аарон Ремзи вернулся в «Кардифф Сити». Валлийский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 32-летним футболистом контракта сроком на два года.

Именно в «Кардифф Сити» Ремзи начинал свой футбольный путь. Аарон остаётся самым молодым дебютантом в истории «лазурных птиц» - весной 2007 года он впервые сыграл за команду в возрасте 16 лет и 123 дней.

«Кардифф Сити» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. В первом туре валлийцы будут играть против «Лидса» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 6 августа.