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Англия. Чемпионшип

«Лидс» готов выложить 10 миллионов евро за вратаря «Баварии»

15 Июля 2023 • 12:10 Комментировать

Английский «Лидс» готов сделать предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу голкипера Александра Нюбеля. По информации от Bild, «павлины» готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что у Нюбеля также есть вариант с продолжением карьеры в «Штутгарте», но в отличие от английского клуба, «швабы» готовы взять Александра лишь в аренду, что не устраивает руководство «Баварии».

Сам Нюбель ещё не принял окончательное решение. Если Александр согласится на предложение «Лидса», «Бавария» с удовольствием его отпустит. Немец должен принять решение уже в ближайшее время.

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Лидс Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023
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