«Лидс» готов выложить 10 миллионов евро за вратаря «Баварии»

Английский «Лидс» готов сделать предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу голкипера Александра Нюбеля. По информации от Bild, «павлины» готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что у Нюбеля также есть вариант с продолжением карьеры в «Штутгарте», но в отличие от английского клуба, «швабы» готовы взять Александра лишь в аренду, что не устраивает руководство «Баварии».

Сам Нюбель ещё не принял окончательное решение. Если Александр согласится на предложение «Лидса», «Бавария» с удовольствием его отпустит. Немец должен принять решение уже в ближайшее время.