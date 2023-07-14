Дринкуотер: «Я бы с удовольствием помог «Лестеру» вернуться в АПЛ»

Бывший полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер выразил желание вернуться в команду, которая по итогам минувшего сезона вылетела в Чемпионшип. Напомним, англичанин ранее выигрывал Премьер-лигу с «Лестером», но в 2017 году покинул команду ради перехода в «Челси».

«Я на 100% готов к возвращению в «Лестер», я дал себе это понять. Это место для меня особенное. Я бы с удовольствием помог команде вернуться в Премьер-лигу», – цитирует Дринкуотера Football Daily.

Напомним, «Лестер» недавно возглавил итальянец Энцо Мареска, который ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».