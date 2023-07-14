Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Дринкуотер: «Я бы с удовольствием помог «Лестеру» вернуться в АПЛ»

14 Июля 2023 • 13:12 Комментировать

Бывший полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер выразил желание вернуться в команду, которая по итогам минувшего сезона вылетела в Чемпионшип. Напомним, англичанин ранее выигрывал Премьер-лигу с «Лестером», но в 2017 году покинул команду ради перехода в «Челси».

«Я на 100% готов к возвращению в «Лестер», я дал себе это понять. Это место для меня особенное. Я бы с удовольствием помог команде вернуться в Премьер-лигу», – цитирует Дринкуотера Football Daily.

Напомним, «Лестер» недавно возглавил итальянец Энцо Мареска, который ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Дэнни Дринкуотер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
13:12 · Англия. Чемпионшип
Дринкуотер: «Я бы с удовольствием помог «Лестеру» вернуться в АПЛ»
13 Июля
21:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов пригласить Варди слухи
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовится сделать предложение по трансферу Лавии 1
12 Июля
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» объявил о переходе 19-летнего полузащитника «Манчестер Сити» официально
20:32 · Англия. Чемпионшип
​Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити»
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» пытается убедить полузащитника «Челси» присоединится к клубу на правах аренды
11:25 · Англия. Чемпионшип
Родриго Морено переходит в клуб из Катара
07:56 · Англия. Чемпионшип
Бегович переходит в клуб Чемпионшипа
11 Июля
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется закрыть сделку по Харви Барнсу на этой неделе
10 Июля
15:44 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды
08 Июля
15:37 · Англия. Чемпионшип
​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте
00:38 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи
00:03 · Англия. Чемпионшип
«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории 1
07 Июля
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов заплатить более 40 млн евро за игрока «Лестера»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Ихеначо интересен нескольким клубам из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем