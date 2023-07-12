Полузащитник Аарон Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити», где он начинал свой футбольный путь. Об этом в социальных сетях рассказывает валлийский журналист Фил Бланш.

Отмечается, что 32-летний Ремзи скорее вернётся в «Кардифф», чем примет крупное предложение из Саудовской Аравии.

В настоящий момент Ремзи не имеет клубной прописки. Сезон 2022/2023 полузащитник провёл во французской «Ницце».

В своё время за первую команду «Кардифф Сити» Аарон Ремзи провёл 28 официальных матчей, в которых забил три гола.

Добавим, что «Кардифф Сити» представляет Чемпионшип.