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Англия. Чемпионшип

​Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити»

12 Июля 2023 • 20:32 Комментировать

Полузащитник Аарон Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити», где он начинал свой футбольный путь. Об этом в социальных сетях рассказывает валлийский журналист Фил Бланш.

Отмечается, что 32-летний Ремзи скорее вернётся в «Кардифф», чем примет крупное предложение из Саудовской Аравии.

В настоящий момент Ремзи не имеет клубной прописки. Сезон 2022/2023 полузащитник провёл во французской «Ницце».

В своё время за первую команду «Кардифф Сити» Аарон Ремзи провёл 28 официальных матчей, в которых забил три гола.

Добавим, что «Кардифф Сити» представляет Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Кардифф Сити Аарон Ремзи трансферы футбола - лето 2023
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