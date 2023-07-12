Родриго Морено переходит в клуб из Катара

Нападающий английского «Лидса» Родриго Морено находится в шаге от того, чтобы покинуть европейский континент. По информации от журналиста Фабрицио Романо, катарский «Аль-Райян» договорился о трансфере испанского футболиста.

Источник сообщает, что Родриго в данный момент уже проходит медосмотр, а все бумаги по его трансферу должны быть подписаны чуть позже. Условия сделки и сумма компенсации, которую получит «Лидс» пока неизвестны.

Напомним, Родриго выступал за «павлинов» с лета 2020 года. Его трансфер был осуществлён как только команда под руководством Марсело Бьелсы добыла путёвку в АПЛ. Тем не менее, в прошлом сезоне «Лидс» вылетел в Чемпионшип, из-за чего Родриго задумался об уходе.