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Англия. Чемпионшип

Родриго Морено переходит в клуб из Катара

12 Июля 2023 • 11:25 Комментировать

Нападающий английского «Лидса» Родриго Морено находится в шаге от того, чтобы покинуть европейский континент. По информации от журналиста Фабрицио Романо, катарский «Аль-Райян» договорился о трансфере испанского футболиста.

Источник сообщает, что Родриго в данный момент уже проходит медосмотр, а все бумаги по его трансферу должны быть подписаны чуть позже. Условия сделки и сумма компенсации, которую получит «Лидс» пока неизвестны.

Напомним, Родриго выступал за «павлинов» с лета 2020 года. Его трансфер был осуществлён как только команда под руководством Марсело Бьелсы добыла путёвку в АПЛ. Тем не менее, в прошлом сезоне «Лидс» вылетел в Чемпионшип, из-за чего Родриго задумался об уходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Родриго Морено Аль-Райян трансферы футбола - лето 2023
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