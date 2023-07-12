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Англия. Чемпионшип

Бегович переходит в клуб Чемпионшипа

12 Июля 2023 • 07:56 Комментировать

Руководство «КПР» подыскивает для команды нового голкипера. Как информирует журналист Фабрицио Романо, в сферу интересов клуба попал боснийский вратарь Асмир Бегович.

Стороны уже вступили в переговорный процесс. Срок трудового соглашения между Беговичем и «КПР» будет рассчитан до середины 2024 года.

Предыдущим клубом Беговича был «Эвертон», за который он в минувшем сезоне провел всего один поединок в АПЛ. Также на его счету два матча в розыгрыше Кубка английской лиги.

Добавим, что в грядущем сезоне «Куинз Парк Рейнжерс» будет выступать во втором по силе дивизионе Англии - Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Асмир Бегович КПР
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