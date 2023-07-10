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Англия. Чемпионшип

Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды

10 Июля 2023 • 15:44 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

«Бетис» договорился с «Лидсом» об аренде 26-летнего полузащитника Марка Роки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Рока перешёл в «Лидс» прошлым летом из мюнхенской «Баварии» за 12 миллионов евро. В составе английского клуба испанец провёл 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Року в 10 миллионов евро.  

Ранее сообщалось, что «Бетис» также согласовал контракт с бывшим защитником «Арсенала» и «Барселоны» Эктором Бельерином.

По итогам минувшего сезона команда из Севильи заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков в 38 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Бетис Марк Рока трансферы футбола - лето 2023
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