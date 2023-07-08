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Англия. Чемпионшип

​«Рома» продлила аренду Диего Льоренте

08 Июля 2023 • 15:37 Комментировать

«Лидс» на страницах своего официального сайта сообщил о том, что защитник Диего Льоренте проведёт сезон 2023/2024 в «Роме» на правах аренды.

Льоренте провёл в «Роме» вторую часть сезона 2022/2023, и теперь «волки» снова арендовали футболиста. 29-летний испанец ранее провёл 12  официальных матчей за клуб Серии А.

Напомним, что «Лидс» по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. «Рома», в свою очередь, финишировала на шестой позиции в Серии А и получила путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Диего Льоренте в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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