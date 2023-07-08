Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа не перейдёт в «Барселону» текущим летом.

Как известно, каталонский клуб активно ищет усиление в среднюю линию, и 19-летний футболист был обозначен в числе подходящих кандидатов. Впрочем, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, всё ограничится одним лишь интересом – «Барселона» не сможет позволить себе трансфер в ближайшее время, поскольку «Саутгемптон» запрашивает за хавбека почти 60 млн евро. Борьбу за бельгийца ведут английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Ромео Лавиа провёл 34 матча за «святых» в прошлом сезоне, по разу отметившись голом и ассистом. Команда не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 20-е место.