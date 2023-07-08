Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи

08 Июля 2023 • 00:38 Комментировать
Саутгемптон
...
Норвич
12.08 17:00

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа не перейдёт в «Барселону» текущим летом.

Как известно, каталонский клуб активно ищет усиление в среднюю линию, и 19-летний футболист был обозначен в числе подходящих кандидатов. Впрочем, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, всё ограничится одним лишь интересом – «Барселона» не сможет позволить себе трансфер в ближайшее время, поскольку «Саутгемптон» запрашивает за хавбека почти 60 млн евро. Борьбу за бельгийца ведут английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Ромео Лавиа провёл 34 матча за «святых» в прошлом сезоне, по разу отметившись голом и ассистом. Команда не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 20-е место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН НОРВИЧ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
00:38 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи
00:03 · Англия. Чемпионшип
«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории
07 Июля
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов заплатить более 40 млн евро за игрока «Лестера»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Ихеначо интересен нескольким клубам из Саудовской Аравии
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед»
00:00 · Англия. Премьер-лига
В «Саутгемптоне» уверены, что Лавиа будет продан в один из топ-клубов АПЛ за внушительную сумму
00:00 · Англия. Чемпионшип
Кох – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально
05 Июля
19:08 · Англия. Премьер-лига
Клуб Эмери нацелился на вингера «Лидса» слухи
14:07 · Англия. Чемпионшип
​В Англии мужскую команду впервые возглавила женщина
12:00 · Англия. Премьер-лига
Барнс интересен четырём клубам АПЛ
04 Июля
09:42 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» выбрал нового главного тренера
03 Июля
12:53 · Англия. Чемпионшип
Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом
01 Июля
19:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально
18:24 · Англия. Премьер-лига
Коуди пополнил состав «Лестера» официально
16:29 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально
Все новости
Рекомендуем