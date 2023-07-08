«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории

Лиссабонский «Спортинг» вот-вот обновит личный трансферный рекорд.

Португальский клуб договорился о покупке нападающего «Ковентри» Виктора Дьёкереша. Как стало известно знаменитому инсайдеру Фабрицио Романо, сделка полностью согласована, 25-летний игрок сборной Швеции в скором времени пройдёт медосмотр. Стоимость трансфера составит порядка 24 млн евро – самая дорогая покупка за всю историю «Спортинга». На данный момент крупнейшим приобретением лиссабонцев остаётся Паулинью, перебравшийся из «Браги» за 16 млн евро.

Виктор Дьёкереш записал себе в актив 21 забитый мяч и десять результативных пасов в 46 поединках минувшего розыгрыша английского Чемпионшипа за «Ковентри».