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Англия. Чемпионшип

«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории

08 Июля 2023 • 00:03 Комментировать
Лестер
...
Ковентри
06.08 14:00

Лиссабонский «Спортинг» вот-вот обновит личный трансферный рекорд.

Португальский клуб договорился о покупке нападающего «Ковентри» Виктора Дьёкереша. Как стало известно знаменитому инсайдеру Фабрицио Романо, сделка полностью согласована, 25-летний игрок сборной Швеции в скором времени пройдёт медосмотр. Стоимость трансфера составит порядка 24 млн евро – самая дорогая покупка за всю историю «Спортинга». На данный момент крупнейшим приобретением лиссабонцев остаётся Паулинью, перебравшийся из «Браги» за 16 млн евро.

Виктор Дьёкереш записал себе в актив 21 забитый мяч и десять результативных пасов в 46 поединках минувшего розыгрыша английского Чемпионшипа за «Ковентри».

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Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Виктор Дьекереш
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