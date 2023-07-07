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Англия. Чемпионшип

Кох – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально

07 Июля 2023 • 00:00 Комментировать

26-летний немецкий защитник «Лидса» Робин Кох продолжит карьеру в составе франкфуртского «Айнтрахта». О сделке сообщает пресс-служба «орлов».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, игрок обороны перешёл в немецкий клуб в рамках аренды. Текущий контракт Коха с «Лидсом» действует до окончания её срока – конца следующего сезона.

Кох перебрался в «Лидс» в 2020 году из «Фрайбурга», сумма сделки составила 13 млн евро. Transfermarkt оценивает новичка «Айнтрахта» в 18 млн евро.

Напомним, что по итогу сезона-2022/23 в АПЛ «Лидс» занял 19-е место и покинул лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Робин Кох Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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