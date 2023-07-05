Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​В Англии мужскую команду впервые возглавила женщина

05 Июля 2023 • 14:07 Комментировать

Во вторник «Форест Грин» объявил об уходе Данкана Фергюсона с должности главного тренера после шести месяцев работы. Исполняющей обязанности рулевого команды была назначена Ханна Дингли. Она стала первой женщиной, тренирующей профессиональную мужскую команду в английском футболе. На этот факт обращает внимание BBC.

В среду Дингли будет руководить «Форест Грин» в товарищеском матче против «Мелкш Таун».

Отметим, что «Форест Грин» представляет Вторую лигу, то есть четвёртый по рангу футбольный дивизион Англии. Пять лет назад «Форест Грин» называли самым экологически чистым клубом планеты.

​Английский клуб будет играть в форме из кофейных отходов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Форест Грин Роверс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
14:07 · Англия. Чемпионшип
​В Англии мужскую команду впервые возглавила женщина
12:00 · Англия. Премьер-лига
Барнс интересен четырём клубам АПЛ
04 Июля
09:42 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» выбрал нового главного тренера
03 Июля
12:53 · Англия. Чемпионшип
Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом
01 Июля
19:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально
18:24 · Англия. Премьер-лига
Коуди пополнил состав «Лестера» официально
16:29 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Англии
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
30 Июня
22:53 · Англия. Премьер-лига
Оршич перешёл в «Трабзонспор» из «Саутгемптона» официально
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Бирмингем» приобрёл защитника «Манчестер Юнайтед» официально
14:56 · Англия. Чемпионшип
​ФИФА обязала «Кардифф» выплатить два платежа по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте
29 Июня
16:15 · Англия. Чемпионшип
​Фарке согласовал условия контракта с «Лидсом»
28 Июня
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» продолжает борьбу за хавбека «Фулхэма» Кэрни
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продаст своего полузащитника в «Лестер»
Все новости
Рекомендуем