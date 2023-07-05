​В Англии мужскую команду впервые возглавила женщина

Во вторник «Форест Грин» объявил об уходе Данкана Фергюсона с должности главного тренера после шести месяцев работы. Исполняющей обязанности рулевого команды была назначена Ханна Дингли. Она стала первой женщиной, тренирующей профессиональную мужскую команду в английском футболе. На этот факт обращает внимание BBC.

В среду Дингли будет руководить «Форест Грин» в товарищеском матче против «Мелкш Таун».

Отметим, что «Форест Грин» представляет Вторую лигу, то есть четвёртый по рангу футбольный дивизион Англии. Пять лет назад «Форест Грин» называли самым экологически чистым клубом планеты.

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