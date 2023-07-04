«Лидс» выбрал нового главного тренера

В самое ближайшее время будет объявлено о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Лидса», об этом информирует The Athletic.

Как стало известно британским журналистам, условия сделки уже согласованы. Завтра, 5 июля, специалист должен провести первую тренировку с командой.

У руля «павлинов» Фарке сменит Сэма Эллардайса, под руководством которого команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Последним местом работы Даниэля была менхенгладбахская «Боруссия». Он тренировал немецкую команду с лета прошлого года, а в начале минувшего месяца покинул клуб.