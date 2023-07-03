Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом

03 Июля 2023 • 12:53 Комментировать

Кристиан Шевченко, который является сыном экс-нападающего сборной Украины и «Милана» Андрея Шевченко, заключил трудовое соглашение с английским «Уотфордом». Об этом 16-летний футболист сообщил посредством своих социальных сетей.

Кристиан ранее занимался в академии лондонского «Челси», после чего выступал за юношескую команду «Уотфорда».

Напомним, что Андрей Шевченко завершил игровую карьеру в 2012 году. Он поиграл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». Цвета сборной Украины нападающий защищал с 1995 по 2012 год. В составе национальной команды Шевченко провел 111 поединков, в которых отметился 48 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Уотфорд трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кристиан Шевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
12:53 · Англия. Чемпионшип
Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом
01 Июля
19:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально
18:24 · Англия. Премьер-лига
Коуди пополнил состав «Лестера» официально
16:29 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Англии
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
30 Июня
22:53 · Англия. Премьер-лига
Оршич перешёл в «Трабзонспор» из «Саутгемптона» официально
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Бирмингем» приобрёл защитника «Манчестер Юнайтед» официально
14:56 · Англия. Чемпионшип
​ФИФА обязала «Кардифф» выплатить два платежа по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте
29 Июня
16:15 · Англия. Чемпионшип
​Фарке согласовал условия контракта с «Лидсом»
28 Июня
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» продолжает борьбу за хавбека «Фулхэма» Кэрни
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продаст своего полузащитника в «Лестер»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 200 тысяч евро в неделю
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал звезду «Лестера»
Все новости
Рекомендуем