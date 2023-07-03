Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом

Кристиан Шевченко, который является сыном экс-нападающего сборной Украины и «Милана» Андрея Шевченко, заключил трудовое соглашение с английским «Уотфордом». Об этом 16-летний футболист сообщил посредством своих социальных сетей.

Кристиан ранее занимался в академии лондонского «Челси», после чего выступал за юношескую команду «Уотфорда».

Напомним, что Андрей Шевченко завершил игровую карьеру в 2012 году. Он поиграл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». Цвета сборной Украины нападающий защищал с 1995 по 2012 год. В составе национальной команды Шевченко провел 111 поединков, в которых отметился 48 забитыми мячами.