«Лестер» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с английским полузащитником Гарри Уинксом, который ранее выступал за «Тоттенхэм».

Сумма трансфера составила примерно 12 миллионов евро. Соглашение 27-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, минувший сезон Уинкс провёл на правах аренды в «Сампдории». Англичанин принял участие в 20 матчах итальянского клуба, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Англии «Лестер» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.