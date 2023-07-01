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Англия. Чемпионшип

«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально

01 Июля 2023 • 16:29 Комментировать

«Лестер» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с английским полузащитником Гарри Уинксом, который ранее выступал за «Тоттенхэм».

Сумма трансфера составила примерно 12 миллионов евро. Соглашение 27-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.   

Напомним, минувший сезон Уинкс провёл на правах аренды в «Сампдории». Англичанин принял участие в 20 матчах итальянского клуба, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Англии «Лестер» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.

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