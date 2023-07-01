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Англия. Чемпионшип

«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»

01 Июля 2023 • 11:15 Комментировать

«Торино» может подписать полузащитника «Лестера» Денниса Прата в случае, если туринскому клубу не удастся сохранить в команде Алексея Миранчука и Николу Влашича. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, Влашич и Миранчук выступают за «Торино» на правах аренды. Прат же защищал цвета туринского клуба в сезоне-2021/2022, после чего вернулся в «Лестер», который владеет правами на бельгийского футболиста с 2019 года.

В минувшем сезоне 29-летний Прат провёл за «Лестер» 27 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Лестер Алексей Миранчук Никола Влашич Деннис Прат
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