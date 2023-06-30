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Англия. Чемпионшип

​ФИФА обязала «Кардифф» выплатить два платежа по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте

30 Июня 2023 • 14:56 Комментировать

В январе 2019 года нападающий Эмилиано Сала переходил из «Нанта» в «Кардифф Сити». При перелёте самолёт разбился – футболист и пилот погибли. С тех пор клубы судятся по поводу выплат по трансферу.

Как сообщает L’Equipe, ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить «Нанту» последние два платежа по трансферу Салы – в 6 и 5 миллионов евро соответственно. Общая сумма сделки тогда составила 17 миллионов. Первый транш в 6 миллионов ФИФА обязала валлийский клуб выплатить ещё в сентябре 2019 года.

Эмилиано Сала погиб в 28 лет. Во время трагического перелёта футболист записал несколько голосовых сообщений, в которых выражал свои опасения из-за самолёта.

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Евро-Футбол.Ру,
Кардифф Сити Нант Эмилиано Сала
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