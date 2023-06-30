​ФИФА обязала «Кардифф» выплатить два платежа по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте

В январе 2019 года нападающий Эмилиано Сала переходил из «Нанта» в «Кардифф Сити». При перелёте самолёт разбился – футболист и пилот погибли. С тех пор клубы судятся по поводу выплат по трансферу.

Как сообщает L’Equipe, ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить «Нанту» последние два платежа по трансферу Салы – в 6 и 5 миллионов евро соответственно. Общая сумма сделки тогда составила 17 миллионов. Первый транш в 6 миллионов ФИФА обязала валлийский клуб выплатить ещё в сентябре 2019 года.

Эмилиано Сала погиб в 28 лет. Во время трагического перелёта футболист записал несколько голосовых сообщений, в которых выражал свои опасения из-за самолёта.