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Англия. Чемпионшип

​Фарке согласовал условия контракта с «Лидсом»

29 Июня 2023 • 16:15 Комментировать

Даниэль Фарке станет новым главным тренером «Лидса». Как сообщает Daily Mail, 46-летний немецкий специалист уже согласовал условия контракта с клубом Чемпионшипа, а также посетил его тренировочную базу.

В сезоне 2022/2023 Фарке тренировал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В начале июня клуб объявил об уходе Даниэля с тренерского мостика после занятого десятого места в сезоне Бундеслиги.

Напомним, что в начале 2022 года Фарке возглавил российский «Краснодар». Впрочем, спустя два с половиной месяца немец ушёл, не проведя у руля команды ни одного официального матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Даниэль Фарке
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