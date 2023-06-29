​Фарке согласовал условия контракта с «Лидсом»

Даниэль Фарке станет новым главным тренером «Лидса». Как сообщает Daily Mail, 46-летний немецкий специалист уже согласовал условия контракта с клубом Чемпионшипа, а также посетил его тренировочную базу.

В сезоне 2022/2023 Фарке тренировал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В начале июня клуб объявил об уходе Даниэля с тренерского мостика после занятого десятого места в сезоне Бундеслиги.

Напомним, что в начале 2022 года Фарке возглавил российский «Краснодар». Впрочем, спустя два с половиной месяца немец ушёл, не проведя у руля команды ни одного официального матча.