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Англия. Чемпионшип

Дин Смит имеет предложение от клуба Чемпионшипа слухи

27 Июня 2023 • 23:43 Комментировать

Бывший наставник «Лестера» и «Астон Виллы» Дин Смит может возглавить один из клубов Чемпионшипа. Речь идёт о футбольном клубе «Шеффилд Уэнсдей», сообщает британский Football Insider.

52-летний Смит остался без работы после того, как покинул «Лестер» в конце сезона – он не смог спасти некогда чемпионов Англии от вылета из Премьер-лиги, «лисы» при нём заняли 18-е место в турнирной таблице.

Отметим, что «Шеффилд Уэнсдей» в прошедшем сезоне выступал в английской Лиге 1, третьем по силе футбольном дивизионе, где занял третье место и смог выиграть борьбу за повышение.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Уэнсдей Дин Смит
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