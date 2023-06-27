Бывший наставник «Лестера» и «Астон Виллы» Дин Смит может возглавить один из клубов Чемпионшипа. Речь идёт о футбольном клубе «Шеффилд Уэнсдей», сообщает британский Football Insider.

52-летний Смит остался без работы после того, как покинул «Лестер» в конце сезона – он не смог спасти некогда чемпионов Англии от вылета из Премьер-лиги, «лисы» при нём заняли 18-е место в турнирной таблице.

Отметим, что «Шеффилд Уэнсдей» в прошедшем сезоне выступал в английской Лиге 1, третьем по силе футбольном дивизионе, где занял третье место и смог выиграть борьбу за повышение.