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Англия. Чемпионшип

Бывший тренер «Саутгемптона» возглавил «Рединг» официально

26 Июня 2023 • 21:15 Комментировать

Руководство вылетевшего из Чемпионшипа «Рединга» объявило о назначении нового главного тренера.

Официальный сайт клуба подтвердил заключение контракта с бывшим временным наставником «Саутгемптона» Рубеном Селлесом. Сообщается, что специалист приступит к своим обязанностям после одобрения рабочей визы, заявка на которую была подана в конце прошлой недели. Условия и длительность контракта не разглашаются.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Чемпионшипа «Рединг» занял 22-е место, вылетев из второго по силе дивизиона английского футбола. Предыдущими местами работы 40-летнего Селлеса являлись юношеский состав «Валенсии» и «Саутгемптон», во главе которого специалист провёл последние три месяца сезона прошедшего сезона АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рединг Рубен Селлес
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