Руководство вылетевшего из Чемпионшипа «Рединга» объявило о назначении нового главного тренера.

Официальный сайт клуба подтвердил заключение контракта с бывшим временным наставником «Саутгемптона» Рубеном Селлесом. Сообщается, что специалист приступит к своим обязанностям после одобрения рабочей визы, заявка на которую была подана в конце прошлой недели. Условия и длительность контракта не разглашаются.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Чемпионшипа «Рединг» занял 22-е место, вылетев из второго по силе дивизиона английского футбола. Предыдущими местами работы 40-летнего Селлеса являлись юношеский состав «Валенсии» и «Саутгемптон», во главе которого специалист провёл последние три месяца сезона прошедшего сезона АПЛ.