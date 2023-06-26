Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Ювентус» продолжает работать над трансфером Кастаня

26 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

Туринский «Ювентус» продолжает работать над приглашением крайнего защитника «Лестера» Тимоти Кастаня, который ранее выступал в итальянской Серии А в составе «Аталанты». По информации от Sky Sport Italia, «старая синьора» продолжает вести переговоры с «лисами».

Источник сообщает, что с самим футболистом «Ювентус» уже достиг соглашения по поводу условий контракта. Что касается «Лестера», команда требует за бельгийца 15 миллионов евро, даже несмотря на вылет во второй дивизион. «Ювентус» пока не готов платить такие деньги и пытается снизить ценник.

Кастань в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лестер Тимоти Кастань трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
15:51 · Англия. Чемпионшип
«Ювентус» продолжает работать над трансфером Кастаня
25 Июня
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» запланировал аренду игрока «Манчестер Юнайтед»
01:02 · Англия. Чемпионшип
Ремзи допускает возвращение в «Кардифф Сити»
24 Июня
19:07 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе
14:39 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Краснодара» возглавит «Лидс»
11:42 · Англия. Чемпионшип
«Рома» договорилась с «Лидсом» о продлении аренды Льоренте
23 Июня
13:06 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло может остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
22 Июня
00:28 · Россия. Премьер-лига
Арнор Сигурдссон стал игроком «Блэкберна» официально
21 Июня
20:49 · Англия. Чемпионшип
«Саутгемптон» представил нового главного тренера официально
20 Июня
12:31 · Англия. Чемпионшип
Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»
17 Июня
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Лидса»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Лавии
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии
16 Июня
20:42 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» хочет купить третьего вратаря «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем