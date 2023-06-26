«Ювентус» продолжает работать над трансфером Кастаня

Туринский «Ювентус» продолжает работать над приглашением крайнего защитника «Лестера» Тимоти Кастаня, который ранее выступал в итальянской Серии А в составе «Аталанты». По информации от Sky Sport Italia, «старая синьора» продолжает вести переговоры с «лисами».

Источник сообщает, что с самим футболистом «Ювентус» уже достиг соглашения по поводу условий контракта. Что касается «Лестера», команда требует за бельгийца 15 миллионов евро, даже несмотря на вылет во второй дивизион. «Ювентус» пока не готов платить такие деньги и пытается снизить ценник.

Кастань в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами и тремя ассистами.