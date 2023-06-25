Ремзи допускает возвращение в «Кардифф Сити»

Полузащитник Аарон Ремзи признался, что однажды хотел бы вернуться в «Кардифф Сити».

Валлиец провёл прошедший сезон во французской «Ницце». Контракт 32-летнего футболиста завершится в конце июля, и его будущее остаётся неопределённым.

Ремзи не стал исключать вариант с возвращением в «Кардифф», отвечая на вопрос о своём новом клубе: «Здесь я начал свою карьеру и получил возможность проявить себя. Я многим обязан «Кардиффу» за то, чего я достиг в футболе, и однажды мне бы хотелось туда вернуться. Кто знает, посмотрим. В ближайшие недели мне нужно решить вопросы, связанные с моим будущим», – цитирует Sky Sports экс-игрока «Арсенала» и «Ювентуса».