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Англия. Чемпионшип

«Лидс» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе

24 Июня 2023 • 19:07 Комментировать

Будущий участник Чемпионшипа, английский «Лидс» объявит имя нового главного тренера на следующей календарной неделе. Об этом сообщает Football Insider, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что сейчас клуб из Йоркшира ищет нового тренера с обязательным опытом работы в АПЛ, несмотря на вылет дивизионом ниже.

Напомним, по итогам прошлого сезона «павлины» покинули АПЛ, завершив его на 19-м месте. Последние несколько туров команду тренировал Сэм Эллардайс, который после окончания сезона клуб покинул.

Ранее мы сообщали, что одним из главных претендентов на пост наставника «Лидса» является бывший главный тренер «Норвича» и «Краснодара» Даниэль Фарке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс
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