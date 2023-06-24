​Экс-тренер «Краснодара» возглавит «Лидс»

Новым главным тренером «Лидса» станет немецкий специалист Даниэль Фарке. Об этом на своих станицах пишет PinkUn.

Последним местом работы Фарке была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В начале лета «жеребцы» объявили о решении расстаться с 46-летним специалистом.

Напомним, что в январе 2022 года Даниэль Фарке стал тренером «Краснодара». Впрочем, уже через полтора месяца немец покинул клуб, так и не проведя ни одного официального матча.

Добавим, что «Лидс» завершил чемпионат Англии на 19-й позиции и вылетел в Чемпионшип. В следующем сезоне «павлины» будут стараться вернуться в топ-дивизион с первой попытки.