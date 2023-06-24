Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​Экс-тренер «Краснодара» возглавит «Лидс»

24 Июня 2023 • 14:39 Комментировать

Новым главным тренером «Лидса» станет немецкий специалист Даниэль Фарке. Об этом на своих станицах пишет PinkUn.

Последним местом работы Фарке была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В начале лета «жеребцы» объявили о решении расстаться с 46-летним специалистом.

Напомним, что в январе 2022 года Даниэль Фарке стал тренером «Краснодара». Впрочем, уже через полтора месяца немец покинул клуб, так и не проведя ни одного официального матча.

Добавим, что «Лидс» завершил чемпионат Англии на 19-й позиции и вылетел в Чемпионшип. В следующем сезоне «павлины» будут стараться вернуться в топ-дивизион с первой попытки.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Даниэль Фарке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
14:39 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Краснодара» возглавит «Лидс»
11:42 · Англия. Чемпионшип
«Рома» договорилась с «Лидсом» о продлении аренды Льоренте
23 Июня
13:06 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло может остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
22 Июня
00:28 · Россия. Премьер-лига
Арнор Сигурдссон стал игроком «Блэкберна» официально
21 Июня
20:49 · Англия. Чемпионшип
«Саутгемптон» представил нового главного тренера официально
20 Июня
12:31 · Англия. Чемпионшип
Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»
17 Июня
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника «Лидса»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Лавии
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии
16 Июня
20:42 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» хочет купить третьего вратаря «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Чемпионшип
«Рома» работает над выкупом Льоренте
15 Июня
17:36 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» выбрал нового тренера слухи
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» требует за Уорда-Прауса 55 миллионов евро, это пока отпугивает заинтересованные клубы
14 Июня
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» озвучил «Челси» сумму, которую хочет за Лавиу
Все новости
Рекомендуем