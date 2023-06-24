«Рома» договорилась с «Лидсом» о продлении аренды Льоренте

Центральный защитник Диего Льоренте продолжит выступать за «Рому» в следующем сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «джаллоросси» договорились с «Лидсом» о продлении аренды до конца следующей кампании.

Ранее «Рома» пыталась выкупить Льоренте на постоянной основе, но подобную сделку провернуть не удалось, ведь финансовые требования «Лидса» были чересчур высокими для римлян.

Льоренте провёл за «Рому» вторую половину минувшего сезона на правах аренды. До перехода в «Лидс» центральный защитник выступал на родине в Испании в составе «Реал Сосьедада».