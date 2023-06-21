Английский «Саутгемптон», которому в минувшем сезоне не повезло покинуть АПЛ, назвал имя человека, которому в следующем сезоне придётся этот клуб в элиту английского футбола возвращать. Это 37-летний Рассел Мартин, бывший наставник валлийского «Суонси».

«Это привилегия принять такую возможность, клуб с такой длинной и богатой историей. Моя цель — вернуть «святых» в высший дивизион», - цитирует Мартина пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 Мартину и его «лебедям» не хватило всего трёх баллов до финиша в первой шестёрке, чтобы побороться за выход в АПЛ.

Напомним, до вылета в минувшем сезоне «святые» выступали в АПЛ на протяжении 11 лет.