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Англия. Чемпионшип

«Саутгемптон» представил нового главного тренера официально

21 Июня 2023 • 20:49 Комментировать

Английский «Саутгемптон», которому в минувшем сезоне не повезло покинуть АПЛ, назвал имя человека, которому в следующем сезоне придётся этот клуб в элиту английского футбола возвращать. Это 37-летний Рассел Мартин, бывший наставник валлийского «Суонси».

«Это привилегия принять такую возможность, клуб с такой длинной и богатой историей. Моя цель — вернуть «святых» в высший дивизион», - цитирует Мартина пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 Мартину и его «лебедям» не хватило всего трёх баллов до финиша в первой шестёрке, чтобы побороться за выход в АПЛ.

Напомним, до вылета в минувшем сезоне «святые» выступали в АПЛ на протяжении 11 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Рассел Мартин
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