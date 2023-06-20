Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра вскоре может возглавить другую английскую команду. Речь идёт о «Лидсе», который недавно вылетел из Английской премьер-лиги в Чемпионшип.

По информации от Sky Sports, французский специалист является одним из кандидатов, которых «Лидс» рассматривает на вакантную должность главного тренера. Напомним, по ходу прошлого сезона команду тренировали три разных специалиста – Джесси Марш, Хави Грасия и Сэм Эллардайс.

Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» спустя полтора года после назначения. Случилось это по ходу прошлого сезона, когда команда шла в середине турнирной таблицы.