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Англия. Чемпионшип

Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»

20 Июня 2023 • 12:31 Комментировать

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра вскоре может возглавить другую английскую команду. Речь идёт о «Лидсе», который недавно вылетел из Английской премьер-лиги в Чемпионшип.

По информации от Sky Sports, французский специалист является одним из кандидатов, которых «Лидс» рассматривает на вакантную должность главного тренера. Напомним, по ходу прошлого сезона команду тренировали три разных специалиста – Джесси Марш, Хави Грасия и Сэм Эллардайс.

Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» спустя полтора года после назначения. Случилось это по ходу прошлого сезона, когда команда шла в середине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Патрик Виейра
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